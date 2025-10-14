待望の勝利だった。９月６日の阪神１Ｒを勝ったエブリデイ（牡２歳、栗東・北出）。「おじいちゃんの馬で勝つことが、夢のひとつだったので」。口取りで涙をぬぐった高杉吏麒騎手（２０）、栗東・藤岡＝は、祖父・田代輝秋さんと抱き合って喜びを分かち合った。かつて、伊藤雄二厩舎の厩務員としてハードバージを７７年皐月賞馬に導いた田代さん。定年退職後は、いわゆるヘルパーと呼ばれる補充員として厩舎に従事している。若