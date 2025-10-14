コーラスグループ・ボニージャックスの玉田元康が、16日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。玉田元康＝テレビ朝日提供ダークダックス、デューク・エイセスと共に戦後の男性コーラスグループ人気を作ったボニージャックスの玉田がゲスト。早稲田大学グリークラブのメンバーで作ったボニージャックスは、童謡「ちいさい秋みつけた」のヒットでレコード大賞童謡賞を受賞、紅白歌合