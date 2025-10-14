ソフトバンクの上沢が古巣相手の“初勝利”を目指す。CSファイナルS3戦目に先発する見込みの右腕は、今季の日本ハム戦は5月1日の1度のみで黒星を喫した。8月以降は負けなしの6連勝。「ここ最近のことを継続してやっていくだけと思っています。シーズン終盤と同じような気持ちで試合に臨みたいと思います」と冷静に話していた。