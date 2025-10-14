【ニューヨーク共同】週明け13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は6営業日ぶりに反発し、前週末比587.98ドル高の4万6067.58ドルで取引を終えた。トランプ米大統領が中国への強硬姿勢を軟化させたことで、米中貿易摩擦の激化懸念が後退。投資家心理が改善し、買い注文が膨らんだ。トランプ氏は前週、中国によるレアアース（希土類）関連の輸出規制に反発し、中国の習近平国家主席との会談を取りやめる可能性を示唆