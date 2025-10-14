ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が13日、あす15日開幕のクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）出場に自らゴーサインを出した。タマスタ筑後で練習を行い、シーズン最終盤に離脱する原因となった背部痛の影響を確認。これまでCSでの復帰には慎重だったが、間に合う見通しだと語った。きょう14日にみずほペイペイドームで行われる前日練習で1軍に合流し、日本ハムとの決戦に向けて備える。スピードスターが1