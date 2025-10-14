【ナイロビ共同】マダガスカルのラジョエリナ大統領は13日、オンラインで国民向けに演説し「安全のため避難した」と述べた。居場所は明らかにしなかったが、クーデターが起きて国外に逃れたとの報道がある。ロイター通信が伝えた。