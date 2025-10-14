阪神は１５日から始まる「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ（甲子園）へ、１３日に本拠地でナイター練習を実施した。練習後に報道陣に応対した藤川球児監督（４５）は「いい準備ができているし、自分たちの野球をやるだけ。セ・リーグ（同士）の最後になるから、ライトスタンドのファンとともに戦いたい」と引き締まった表情で決意を語った。相手は巨人を連勝で蹴散らしたリーグ２位のＤ