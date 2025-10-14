女子プロレス「マリーゴールド」のワールド王者・林下詩美（２７）が、並々ならぬ覚悟だ。２６日の両国国技館大会で行われるＶ５戦では、シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」覇者の青野未来を迎え撃つ。決戦を控えた１３日の後楽園大会で２人はタッグマッチで激突。試合では両者が意地の張り合いを展開した末、パワーでねじ伏せた詩美が青野にハイジャックボムを決め、３カウントを奪った。王座戦に勢いをつけた詩美は