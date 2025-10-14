俳優唐沢寿明（62）がこのほど、主演を務めるテレビ東京ドラマ9「コーチ」（17日開始、金曜午後9時）記者会見に出席した。同局の連続ドラマ出演は約7年ぶり。伸び悩む若手刑事に的確なアドバイスを与えて魔法のように潜在能力を引き出す“コーチ”向井光大郎を演じる。「殺人事件もあるけど、そんなに気にならないぐらい彼らの成長のストーリーがある。最後は笑顔で終われるすごく優しいドラマ」と語った。長い髪の毛を結び、ひげ