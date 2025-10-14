?超新星?が出現した。俳優の金子賢が主催するボディコンテスト「サマー・スタイル・アワード（ＳＳＡ）」の「埼玉予選」（９月７日、春日部市民文化会館）で、ビキニベティを制した我部桃華（２７）が同大会のオープンクラスのＭＶＰに輝いた。一般企業の事務職で勤める我部は、トレーニング歴が２年目。今回がコンテスト初出場ながらビキニベティで優勝し、ＳＳＡのプロカードを獲得。さらに、今大会のマスターズクラスを除いた