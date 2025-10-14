俳優唐沢寿明（62）がこのほど、主演を務めるテレビ東京ドラマ9「コーチ」（17日開始、金曜午後9時）記者会見に出席した。同局の連続ドラマ出演は約7年ぶり。伸び悩む若手刑事に的確なアドバイスを与えて魔法のように潜在能力を引き出す“コーチ”向井光大郎を演じる。現場でもキャスト陣を“コーチ”しているといい、この日も倉科カナ（37）犬飼貴丈（31）らから「マネジャーから『舞台でもっとわがままになっていいんだよ』と言