米国が仲介したパレスチナ自治区ガザの停戦合意の一環として、イスラム組織ハマスは１３日、約２年間監禁されていた人質２０人を解放した。和平に向かって大きな一歩を踏み出したが、まだまだ難題は残っている。ハマスは２０２３年１０月７日、イスラエルを奇襲し約１２００人が死亡した。さらに約２５０人をガザに拉致して人質としたことで、イスラエルとの戦闘が始まった。約２年の戦争について、和平計画を主導したトラン