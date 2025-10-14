どうする雄一郎――。公明党の連立離脱で自民党の高市早苗総裁の首相就任が不透明となる中、国民民主党の玉木雄一郎代表が次期首相候補に浮上し、時の人となっている。「短期ミッション内閣案」も浮上する中、いったいどのような決断を下すのか。首相指名選挙で立憲民主党は国民、維新と共闘すれば政権交代が可能とあって、野田佳彦代表や安住淳幹事長は前のめり。玉木氏を野党統一候補に押し上げようと連日、攻勢をかけている