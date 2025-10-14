全日本プロレスの青柳優馬（２９）が電撃参戦の潮崎豪（４３）へ?陰湿エール?を送った。優馬は１１日の埼玉・行田大会で安齊勇馬とタッグを組んで、ザイオンとオデッセイの持つ世界タッグ王座に挑戦するも敗北。対角のコーナーには、この日「HAVOC」入りした潮崎がセコンドでついていた。９月末にノアを退団した潮崎は２０１３年から１５年まで全日本に籍を移していた過去があるため、今回は?出戻り参戦?ということになる。