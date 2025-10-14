学生３大駅伝の開幕戦「第３７回出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）、早大が２時間９分５０秒で２位。１５年ぶりの優勝には届かなかったが、確かな成長を見せた。１区・吉倉直希（２年）が１０位と出遅れたが、続く２区では主将の山口智規（４年）が怒とうの９人抜きで区間賞を獲得。見事にトップへ躍り出た。花田勝彦監督（４５）は「優勝を目指すには、まず先頭を経験するこ