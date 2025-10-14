テレ東では 2025 年 10 月 17 日（金）から、ドラマ 9「コーチ」（毎週金曜夜 9 時～）を放送します。原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している、堂場瞬一による傑作警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。警視庁人事二課所属の一見“冴えないおじさん”向井光太郎が、捜査に失敗し行き詰まり逃げ出したくなっている若手刑事たちを“コーチ”。