12日の高知競馬1レース12日の地方競馬、高知競馬で衝撃デビューを飾った馬がいる。1レースの2歳新馬（ダート1300メートル）に出走したエンドレステイル（牝2、打越勇）は、2着馬に2秒8の大差をつけて圧勝。ネットでも「新怪物誕生か？」「ほぼ馬なりで出したと……？」と話題になっている。デビュー戦に臨んだエンドレステイルは、最内の1枠1番から好スタート。スピードの違いを見せつけて、逃げの手を打った。道中で後続と