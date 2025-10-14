テレビ朝日は１４日、来年２月に行われるミラノ・コルティナ五輪の熱戦を伝える同局系番組キャスターを発表した。メインキャスターを松岡修造、キャスターを元朝日放送でフリーのヒロド歩美アナウンサーが務める。松岡は２００４年のアテネ五輪から夏季、冬季合わせて２２年、１２大会連続で同局系の五輪メインキャスターを務めることになる。同局系「報道ステーション」のスポーツコーナーでおなじみの２人のタッグで、ヒロド