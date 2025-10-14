◆学生３大駅伝開幕戦出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）国学院大が、２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を果たした。３区（８・５キロ）で野中恒亨（ひろみち、３年）が５位から２位に、４区（６・２キロ）で辻原輝（ひかる、３年）が区間新記録の快走でトップに浮上し、リードを守り切った。絶対的存在だった平林清澄（ロジスティード）が今春卒業