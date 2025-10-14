「巨人軍は永久に不滅です」―。あの名セリフが飛びだしたのは、５１年前の、１９７４年１０月１４日だ。長嶋茂雄さん（享年８９）の引退セレモニーが行われた同日の中日戦（後楽園）。最後のマウンドに立っていたのは、立大の後輩でもあった横山忠夫さん（７５）。あの日を、そして忘れられない思い出の数々を振り返った。（取材・構成＝湯浅佳典）半世紀以上も前のことになっても、忘れるわけがない。１９７４年１０月１４