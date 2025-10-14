２年連続の下克上日本一を目指すＤｅＮＡの牧秀悟内野手（２７）が、１５日から甲子園で始まる阪神とのＣＳ最終Ｓのポイントに「先手必勝」を掲げた。３６０度が青く染まったハマスタでの第１Ｓとは正反対の完全アウェー。「（阪神ファンの）応援はすごい力になると思うので、まずはそれに負けないように」と気を引き締める一方で、「こっちがリードしているときは、そんなに気にならなくなる。向こうの勢いに合わせないことが