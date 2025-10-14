俳優・唐沢寿明がこのほど、都内でテレビ東京系主演連続ドラマ「コーチ」（１７日スタート、金曜・後９時）の取材会に登壇した。堂場瞬一氏による同名人気小説が原作。警視庁人事二課から刑事課に派遣された謎多き特命職員の主人公（唐沢）が、行き詰まる若手刑事に的確なアドバイスを与えて成長させていく。唐沢はさえない５５歳のおじさん・向井光太郎を演じることから、役作りでひげを伸ばし、白髪を束ねた姿で登壇し「さ