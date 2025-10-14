昨秋の現役ドラフトでロッテから移籍した西武・平沢大河内野手が勝負の２年目へ「打球速度の向上」をテーマに掲げた。移籍１年目の自己採点は「０点じゃないですか」。開幕１軍入りを勝ち取るも、急性腰痛により開幕戦に出場することなく離脱。１軍では７試合の出場に終わった。ファームでは７８試合に出場し、６１安打９本塁打３０打点、打率２割７分４厘「出塁率とか、選球眼は元々良かった。前までは低めの変化球を我慢しよ