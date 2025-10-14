『マクロス』『アクエリオン』シリーズなどを手掛けたアニメ監督・河森正治氏の初オリジナル劇場長編アニメーション劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』（2026年1月1日全国公開）の予告映像とキービジュアルが14日、公開された。あわせて、新しい学校のリーダーズが主題歌を務め、追加声優として速水奨、坂本真綾、杉田智和が出演することが発表された。【画像】豪華！『迷宮のしおり』追加キャスト本作は、数々のヒットア