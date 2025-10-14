プロ野球・阪神はOBのマウロ・ゴメス氏が駐ドミニカ共和国スカウトに就任することを発表しました。ゴメス氏は2014年から阪神で3年間プレー。同年には一塁手として2014年のベストナインに選ばれ、109打点で最多打点のタイトルを獲得しました。NPBでは通算425試合に出場、1555打数420安打で打率.270、260打点、65本塁打を記録しています。▼以下、ゴメス氏コメント阪神タイガースファンの皆さん、こんにちは。再びこうして皆さんにお