シーズン終了とともにメジャー移籍の話題が噴出した岡本(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext目下、ポストシーズン開催中の日米両球界だが、水面下ではオフシーズンの各球団の補強動静が動きを見せ始めている。市場の動静が動き始める中で、小さくない話題を生んでいるのが、巨人の主砲・岡本和真だ。10月13日には、『スポーツニッポン』など複数紙が今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を目指していると報道