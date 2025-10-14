土曜の東京8R・3歳以上1勝クラス（ダ1600m）で、5番人気のタマモカンパネラに騎乗した谷原柚希だったが、ゴール前で一旦先頭に立つも、惜しくもアタマ差の2着に敗れた。同馬とのコンビでは6月の東京でも惜しいクビ差2着があり、相性の良いコンビ。同騎手の初勝利かと思われたが、ゴール寸前でするりとこぼれ落ちてしまった。【京都9R】古川奈穂＆スマートカイロス、執念のハナ差V！大接戦を制す土曜京都では古川奈穂がV●今村聖