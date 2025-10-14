今年の秋、内モンゴル自治区の牧草ロールが見た目を一変させ、かわいい「キャラクターロールケーキ」に変身し、話題をさらっている。毎年、秋になると、牧畜民は牧草をロール状にして冬場の家畜の餌としている。今年の国慶節・中秋節連休（10月1-8日）中は、内モンゴル自治区シリンゴル盟のウラガイ草原に積まれている牧草ロールが「キャラ変」して大きな話題となった。牧草ロールの表面にさまざまなイラストが描かれ、ちょっとし