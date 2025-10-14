金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】週明け13日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は大幅続伸し、取引の中心となる12月渡しが前週末比132.60ドル高の1オンス＝4133.00ドルで取引を終えた。中心限月の終値としての最高値を更新した。米中の貿易摩擦を巡る懸念を背景に、安全資産とされる金の買いが膨らんだ。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げに対する期待感も、相場を押し上げた。