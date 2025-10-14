ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は13日に記者会見し、17日にワシントンを訪れトランプ米大統領と会談すると表明した。米国が検討している巡航ミサイル「トマホーク」の供与を具体化させる狙い。ロシアは供与に反対しており、実現すれば戦闘が激化する可能性がある。ゼレンスキー氏はトマホークの必要な数量や運用方法について、11、12両日の電話会談でトランプ