「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の人気漫画（原作・鈴木祐斗）を、Snow Manの目黒蓮主演で実写映画化した『SAKAMOTO DAYS』（2026年GW公開）。主人公・坂本太郎（目黒）の相棒である朝倉シン役に俳優・高橋文哉が決定した。【動画】高橋文哉のアクションシーン、超特報（2）『仮面ライダーゼロワン』（2019年）で初主演を務めて以降、『最愛』（21年）、『君の花になる』（22年）、『フェルマーの料理』（23年）など、