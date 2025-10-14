幕内・王鵬（２５）＝大嶽＝のロンドン自然史博物館見学に同行した帰り道のことだった。王鵬がボディーソープを求めて、コンビニに寄った。宿泊先に備え付けのものが「体を洗った気にならない」（王鵬）という。清潔さを意識する力士にとってシャワーの時間は重要で、こだわりもある。王鵬と私は入念に「ｂｏｄｙｓｈａｍｐｏｏ」の文字を確認して購入したはずだったが、実際は「ｂａｂｙｓｈａｍｐｏｏ」。赤ちゃん用だった