巨人の井上温大投手（２４）が１３日、今季の悔しさをバネに、背水の覚悟で来季の巻き返しを誓った。故障班の練習に参加し、ノースローながらランニングやゴロ捕球などで汗を流した左腕は、２０試合に登板して４勝８敗、防御率３・７０に終わったシーズンを振り返り「自分が試合を壊してしまうことも多かった。あと１個、粘れていれば勝てたというのもあったし、そもそも後半は投げられなかったので全然ダメでした」と猛省した。