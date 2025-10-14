女優・森七菜の海岸でのショットが注目が集めている。スタッフによるインスタグラムが１４日までに更新され、「実写映画『秒速５センチメートル』絶賛公開中!!」と投稿。「＃森七菜＃秒速5センチメート＃澄田花苗＃サーフィン成功後＃オフショット＃フィルム＃是非劇場でご覧ください＃感想お待ちしております」と付け足した。写真では、海岸で満面の笑みでこんがり焼けた肌姿の森七菜をアップした。この投稿には「小麦色の