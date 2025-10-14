NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4133.00（+132.60+3.31%） 金１２月限は大幅続伸。時間外取引では、米中の貿易摩擦に対する懸念を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、ドル高となったが、上値を伸ばした。日中取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しも支援要因となり、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS