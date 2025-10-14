【ニューヨーク＝小林泰裕】１３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比５８７・９８ドル高の４万６０６７・５８ドルだった。関税などを巡る米中対立への警戒感が後退し、６営業日ぶりに値上がりした。トランプ米大統領は１２日、自身のＳＮＳで「米国は中国を助けたいのであって、傷つけたいのではない」と投稿した。トランプ氏は１０日、中国に対して１１月１日から１００％の追加関税を課すと