43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズのパット・マーフィー監督（66）が13日（日本時間14日）、本拠地ミルウォーキーで行われるドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第1戦前の会見に応じた。ドジャースの大谷翔平投手が地区シリーズのフィリーズ戦で左腕攻めに苦しみ打率.056と打撃不振だったことについて「サンチェス、ルサルド、スアレスみたいな投手を相手に苦しむのは、ほとんどの打者がそうだ。