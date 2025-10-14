■セルシード 518円(+80円、+18.3％) ストップ高 セルシード [東証Ｇ]がストップ高。9日取引終了後、同種軟骨細胞シート（CLS2901C）の第3相試験で第1例目の症例が登録されたと発表した。症例の登録とは、患者（被験者）を臨床試験に組み入れることが確定したことを指す。これが材料視された。 ■インタファク 527円(+80円、+17.9％) ストップ高 インターファクトリー [東