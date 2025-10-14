北海道札幌・厚別署は2025年10月13日、知人の女性に暴力を振るった暴行の疑いで札幌市豊平区の自称ユーチューバーの男(37)を逮捕しました。男は「女性に手を出していません」と容疑を否認しています。男は10月13日午後5時半ごろ、札幌市厚別区大谷地東5丁目の女性(46)の自宅で、女性の腕を引っ張り床に叩きつけた疑いがもたれています。警察によりますと、女性の自宅では、男と女性を含む男女それぞれ2人ずつの