不振にあえいだ楽天主砲の浅村が「来年が本当に大事な一年になる。やり返したい」と巻き返しを誓った。今季は通算2000安打を達成もパ・リーグ記録で、歴代でも4位まで伸ばしていた連続試合出場が1346でストップ。故障以外では12年5月以来、13年ぶりの2軍落ちも経験した。96試合で打率・239、9本塁打、34打点で「トータルで見れば苦しかった」。チームも4年連続の4位。「個々がレベルアップしないとダメ」と表情を引き締めた