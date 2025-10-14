現役最年長45歳のヤクルトの左腕・石川が池山新監督を胴上げすることを誓った。神宮外苑のクラブハウスでウエートトレーニングなどを行い、シーズン後も練習を継続。新指揮官とはプロ1年目にともに選手としてプレーしており「いつも“頑張れよ”と言って背中を押してもらった」。25年目の来季へ「現役でやらせてもらう以上は毎年が勝負。戦力になって池山監督を胴上げしたい」と力を込めた。