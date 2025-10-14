G2「第68回スワンS」が13日、京都競馬場で行われた。5番人気オフトレイルが自慢の末脚を繰り出して差し切り、1分18秒9のコースレコードで快勝。昨年2着だったレースで雪辱を果たし、重賞2勝目を挙げた。今後は優先出走権を手にしたマイルCS（11月23日、京都）でG1獲りを狙う。大好きな淀の下り坂で勢いをつけたオフトレイル。直線は馬群の間にできたVロードを通り、ライバルたちをまとめて差し切った。勝ち時計1分18秒9は15年