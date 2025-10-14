DeNAのリハビリ組の助っ人陣はCSファイナルSに間に合わない可能性が高い。オースティンが右膝の違和感、ビシエドは左半腱様筋肉離れ、そして救援のウィックが上半身のコンディション不良で出場選手登録を抹消中。3選手は2軍練習施設「DOCK」で調整したが、バットやボールを握ることはなかった。ビシエドは「復帰時期は言えないけど、まずは治すことに専念したい」と話した。