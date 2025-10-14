◇フリーライター「菊地選手」発掘企画第2回23日のドラフト会議での指名が期待される、素質と将来性に秀でた「金の卵」は、数多くいる。フリーライターの菊地選手（43）が全国を駆け回って“発掘”した「隠し玉」を紹介する企画の第2回。独立リーグの日本海・石川に所属する右の大砲候補・大坪梓恩（しおん）外野手（21）ら3選手に注目した。私はこの選手を「独立リーグ史上最強の怪素材」と呼んでいる。大坪の打撃練習を見