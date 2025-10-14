将棋のALSOK杯第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）挑戦者決定リーグは13日、東京都渋谷区の将棋会館で1局を行い、後手の永瀬拓矢九段（33）が伊藤匠叡王（23）を112手で下した。リーグ序盤戦の注目対決は、連続挑戦を狙う永瀬が52手目に［後］3九角と意表を突く大駒の打ち込みを見せ、終盤にかけて巧みにリードを広げる展開。難敵を下しての開幕2連勝に「いいスタートを切れたので、引き続き頑張り