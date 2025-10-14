右肘痛でシーズン終盤はDHでの出場が続いたロッテの寺地が、29日から宮崎・都城で始まる秋季キャンプでスローイングを含めた本格的な捕手練習の再開を目指す。2日前からキャッチボールを再開。まだ15メートルほどの距離ながら今後は距離を延ばし、強度も上げる予定で「都城からしっかり投げられるように」と話した。3年目の来季も捕手として勝負する。「自分が一番下手だと思っているので、一番うまくなれるように頑張ります