12番人気の伏兵ワイドラトゥールが中団のイン追走から直線で進路を探すように運び、首差の2着に食い込んだ。北村友は「レース前の雰囲気が良く、落ち着いていた。ロスなく運べたし京都芝千四は一番合う」とジャッジ。3月の愛知杯に続く重賞制覇はならなかったが、過去2勝を挙げた相性のいいコースで波乱を演出した。