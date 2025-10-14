2026年2月6日開幕するミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの日本テレビ系中継種目が決定した。開会式ハイライトのほか、フィギュアスケート男子フリー、スピードスケート女子1500mなど、日本のメダル獲得が期待される注目種目を放送する。【写真】激変が話題の元フィギュアスケート選手たち「信じられない」「言葉が出ない」と反響ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは、現地時間2月6〜22日の17日間、8競技116種目