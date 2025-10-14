俳優の宮崎あおい（「崎」は「たつさき」が正式表記）が、都内で開催された21日放送スタートのドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）制作発表に出席。宮崎は夫役を務める大泉から可愛さを褒めちぎられて照れ笑いを見せた。【写真】宮崎あおい、大泉洋に絶賛され照れ笑い野木亜希子が脚本を担当している本作は、会社をクビになり人生が詰んだサラリーマン・文太（大泉洋）が、「ちょっとだけエスパー」