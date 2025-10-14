俳優の北村匠海と岡田将生が、都内で開催された21日放送スタートのドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）制作発表に出席。主演を務める大泉洋のファンを公言してきた北村は共演の喜びを語った。【写真】岡田将生＆北村匠海のトークに笑い転げる大泉洋本作は、人生が詰んだサラリーマンの文太（大泉）が、「ちょっとだけエスパー」になって世界を救う姿を描く完全オリジナル作品。この日は共演している